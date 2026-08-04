UTRECHT (ANP) - Rabobank gaat komende drie jaar tot 2 miljard euro investeren in het versterken van zijn IT en datasystemen. Daarmee wil de bank het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) opschalen, heeft het financiële concern aangekondigd bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Dat kan op termijn ook banen kosten bij de bank, al gaat het dan naar verwachting niet om hele grote aantallen.

"Kunstmatige intelligentie, data en andere nieuwe technologieën veranderen de manier waarop klanten willen bankieren en het werk van onze medewerkers", zegt topman Stefaan Decraene, die er ook op wijst dat de wereld de laatste tijd onrustig is en snel verandert.

Decraene denkt dat de grotere inzet van AI op termijn ook banenverlies oplevert, maar dat is volgens hem niet het doel. "De doelstelling hier is eigenlijk wel onze interne processen optimaliseren", stelt hij. Ook wil de bank onder meer zijn platform voor mkb-klanten toegankelijker maken. "Gaat het op termijn leiden tot nog een verdere daling van het personeel? Ja. Gaan dat gigantische getallen zijn? Nee", aldus Decraene.

Digitale weerbaarheid

De investeringen zijn mede bedoeld om de bank digitaal weerbaarder te maken. Eerder dit jaar waarschuwde onder meer De Nederlandsche Bank (DNB) voor mogelijke AI-gedreven cyberaanvallen. DNB-president Olaf Sleijpen drong er bij banken op aan dat ze goed aan hun beveiliging werken.

Rabobank zette in de eerste jaarhelft bijna 2,7 miljard euro winst in de boeken, evenveel als een jaar terug. Zowel bij de kredietverlening als bij spaarrekeningen zag de bank groei. De inkomsten gingen daardoor omhoog, maar de kosten voor kredietverliezen liepen ook op. Dat kwam door twee op zichzelf staande probleemdossiers in Zuid-Amerika: een in de voedselsector en een in de energiesector.