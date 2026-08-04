De film The Devil Wears Prada 2 is in de eerste vijf dagen dat het te streamen is op Disney+ en Hulu wereldwijd al 15,2 miljoen keer bekeken. Daarmee is de film de best bekeken film met echte acteurs op de streamingdiensten van Disney sinds de film Deadpool & Wolverine uit 2024, schrijft Variety.

De film draaide eerst in de bioscoop en leverde wereldwijd al een opbrengst op van ruim 691 miljoen dollar. Het eerste deel uit 2006 bracht wereldwijd in totaal 326 miljoen dollar op.

The Devil Wears Prada gaat over de jonge journalist Andy, gespeeld door Anne Hathaway. Zij probeert zich staande te houden op de redactie van het modemagazine Runway. De hoofdredacteur Miranda Priestly wordt gespeeld door Meryl Streep. In de vervolgfilm worden de twee vrouwen gedwongen samen te werken om zich te wapenen tegen de snel veranderende mediawereld.