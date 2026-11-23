AMSTERDAM/UTRECHT (ANP) - Rabobank neemt voor bijna 1 miljard euro aan bestaande huurwoningen over van Vesteda, de grootste commerciële woningbelegger van Nederland. Het gaat om 2828 eengezinswoningen en appartementen verspreid over Nederland. De huurprijzen en voorwaarden blijven van kracht, melden de partijen gezamenlijk.

Rabobank brengt de woningen onder in het onderdeel BPD Fund Management, dat daardoor 11.000 woningen gaat beheren. De transactie, met een waarde van 983 miljoen euro, is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en andere gebruikelijke voorwaarden.

Vesteda heeft ongeveer 28.000 huurwoningen in de portefeuille en belegt voor onder meer pensioenfondsen en verzekeraars. "Deze omvangrijke transactie is een belangrijke stap in de verdere optimalisering van de portefeuille van Vesteda en de stabiliteit van het fonds. Daarnaast is het van belang om aan de liquiditeitsbehoefte van investeerders te voldoen", zo motiveert de partij de verkoop in een persbericht.