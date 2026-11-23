De politie in Manchester heeft nog niemand aangehouden nadat er een onbekende stof was vrijgekomen bij een concert van de Amerikaanse rapper Don Toliver en doet verder onderzoek. Tegen het einde van het optreden in de Co-op Live Arena kregen sommige mensen last van hun ogen of luchtwegen. De zaal werd geëvacueerd.

Volgens de politie werden 89 mensen mogelijk blootgesteld aan de stof. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling, de rest is ter plekke ontsmet. Er wordt nog onderzocht welke stof er precies was vrijgekomen. Eerder werd er mogelijk gesproken van traangas. Ook wordt er gekeken of er sprake was van een strafbaar feit.

Het betrof een op zichzelf staand incident, meldt de politie, zonder breder gevaar voor het publiek. Bij het concert waren meer dan 12.000 mensen aanwezig. Toliver zou maandag optreden in de O2 Arena in Londen, maar heeft het concert vanwege het incident verplaatst naar 15 december.