Randstad ziet groei terugkeren in driekwart van de markten

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft, na een sterk eerste halfjaar, ook in het derde kwartaal groei laten zien. Volgens Randstad-topman Sander van 't Noordende groeit het bedrijf inmiddels weer in driekwart van de markten waarin het actief is, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland. Randstad had langere tijd te maken met zwakke marktomstandigheden, maar dit jaar keerde het tij.

In België, Luxemburg en Frankrijk daalden de inkomsten afgelopen kwartaal nog wel. De totale omzet groeide afgelopen kwartaal met 3,9 procent tot 6,1 miljard euro.

De winst uit de normale bedrijfsactiviteiten kwam uit op 211 miljoen euro, een stijging van 11 procent vergeleken met vorig jaar. Onder de streep zette Randstad in het derde kwartaal een winst van 110 miljoen euro in de boeken, een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van 't Noordende spreekt in een persverklaring van solide vooruitzichten. "Gezien de verder aantrekkende markttrends in oktober zijn we goed gepositioneerd om verdere, betekenisvolle vooruitgang te boeken."