SANTA FE (ANP) - Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico 567 miljoen dollar (ongeveer 492 miljoen euro) betalen en zijn platformen Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van 375 miljoen dollar.

Een rechter oordeelde donderdag dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De rechter stelde daarmee de openbaar aanklager van New Mexico in het gelijk. Die verweet Meta Instagram en Facebook zo te hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende te beschermen tegen seksuele uitbuiting.

Meta moet de 567 miljoen dollar in een speciaal fonds storten om de gevolgen aan te pakken. Ook moet het Amerikaanse bedrijf onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren en het aantal notificaties beperken. Verder moet Meta beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen en extra veiligheidsmaatregelen nemen voor AI-chatbots.

Meta gaat tegen de uitspraak in beroep.

Een jury oordeelde in maart al dat Meta de consumentenwet van New Mexico had overtreden door een misleidend beeld te geven van de veiligheid van Facebook en Instagram voor jongeren. Het bedrijf moest daarvoor 375 miljoen dollar schadevergoeding betalen.