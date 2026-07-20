Rechter schort overname Warner Bros. door Paramount tijdelijk op

SACRAMENTO (ANP/RTR) - Twaalf Amerikaanse staten hebben maandag bij de rechter een tijdelijke opschorting van de miljardenovername van Warner Bros. Discovery door Paramount afgedwongen. De staten voerden aan dat het laten doorgaan van het samengaan van de twee grote Amerikaanse entertainmentconcerns de concurrentie onherstelbaar zou schaden.

Californië en elf andere staten spanden vorige week de rechtszaak aan. Volgens hen zou de deal leiden tot een mediareus die de macht krijgt om de prijzen in de film- en televisiesector te verhogen.

Als de deal mag doorgaan, zou Paramount al snel beginnen met het schrappen van banen en het delen van gevoelige informatie met Warner Bros. Volgens de staten zijn die maatregelen moeilijk terug te draaien als later blijkt dat de fusie onrechtmatig is.

Plannen

De zaak, die is aangespannen bij een federale rechtbank in Oakland, dreigt de plannen van Paramount-topman David Ellison om zijn bedrijf om te vormen tot een grote concurrent van Netflix en Disney te dwarsbomen.

Eerder gaf het Amerikaanse ministerie van Justitie al goedkeuring voor de overname, ter waarde van 110 miljard dollar. Californië, waar de filmstudio's van Hollywood zijn gelegen, is de drijvende kracht achter de rechtszaak. Acteurs, schrijvers en vakbonden vrezen voor banenverlies.

Paramount zegt dat de rechtszaak een verkeerd beeld geeft van de geldende mededingingsregels. Volgens het concern is het uitstellen van de deal alleen maar schadelijk voor werknemers in de entertainmentindustrie, die al jaren te maken hebben met onrust en verstoringen in de sector. Uitstel zou Paramount ook honderden miljoenen kunnen kosten.