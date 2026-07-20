Oud-schaakster Polgár ziet af van presidentschap Hongarije

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse oud-schaakster Judit Polgár heeft het aanbod afgewezen om president van haar land te worden. Premier Péter Magyar maakte zondag bekend Polgár te hebben voorgedragen voor de vooral ceremoniële functie.

"Ik heb niet het gevoel dat ik de kracht heb om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeeld land te verenigen. Daarom kan ik de uitnodiging niet aannemen", aldus de schaakgrootmeester op sociale media. Ze wordt over het algemeen beschouwd als de beste vrouwelijke schaker aller tijden. Magyar wilde Polgár, die geen noemenswaardige politieke ervaring heeft, als president totdat er later dit jaar een nieuwe grondwet is.

Hongarije heeft geen president sinds het vertrek van Tamás Sulyok eind vorige week. Magyar zag in hem een "marionet" van de vorige premier Viktor Orbán. Het parlement keurde recent een grondwetswijziging goed waarmee Sulyok uit zijn ambt wordt gezet. Sulyok plaatste onder druk zijn handtekening onder het voorstel.