Rechter wijst verzet afhandelaren tegen aanbesteding Schiphol af

DEN HAAG (ANP) - De aanbesteding waarbij drie in plaats van zes afhandelaren actief zijn op Schiphol mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, nadat drie verliezende partijen een kort geding hadden aangespannen. Swissport, Aviapartner en Menzies voerden bezwaren aan waarom hun concurrenten de opdracht niet zouden moeten krijgen, maar de rechter wees die af.

Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Viggo en Dnata over voor bijvoorbeeld het laden en lossen van bagage voor andere maatschappijen. De verliezers eisten dat die beslissing ongedaan wordt gemaakt. Ze voerden onder andere aan dat Schiphol al vooraf een duidelijke voorkeur had, maar volgens het vonnis is daar geen bewijs voor.

Schiphol gaat over van zes naar drie partijen omdat op de luchthaven relatief veel grondafhandelaren actief zijn. De concurrentie tussen die bedrijven leidde volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot een hoge werkdruk voor het personeel en minder aandacht voor kwaliteit. Daarom moest het aantal dienstverleners omlaag.