Tom Cruise wil graag samenwerken met Taylor Swift

Tom Cruise ziet het wel zitten om samen met Taylor Swift aan een film te werken. "Ik vind haar zo getalenteerd in alles wat ze doet", vertelt de 64-jarige acteur in gesprek met BuzzFeed UK. "Laten we een film gaan maken", aldus Cruise.

Volgens de acteur is Swift een "briljante schrijver". "Als ze ooit zou besluiten te gaan regisseren, zou ze regisseur van speelfilms kunnen worden. Ik weet dat ze haar video's maakt en dat doet ze prachtig", aldus Cruise. "Het zou geweldig zijn om met haar te werken."

Cruise en Swift werden recent samen gespot op de tribune van de Kansas City Chiefs. In de avondshow van Jimmy Fallon vertelde Cruise dat ze het naast American football ook over films en muziek hadden gehad.