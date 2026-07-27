Recordaantal woningen verkocht dit jaar, verwacht ING

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal woningverkopen komt dit jaar op het hoogste niveau ooit te liggen, verwacht ING. Dat komt door het aanhoudend hoge aantal voormalige huurwoningen dat in de verkoop gaat en toenemende financiële mogelijkheden van kopers. Door het grotere aanbod blijft de stijging van de huizenprijs naar verwachting van de bank beperkt tot zo'n 3 procent.

ING denkt dat het aantal woningverkopen dit jaar uitkomt op zo'n 245.000. Het huidige record staat op 242.000 uit 2017. Vorig jaar werden er 239.000 woningen verkocht. In 2027 komt het aantal verkopen naar verwachting weer rond dat aantal uit, omdat er waarschijnlijk minder huurwoningen worden verkocht.

Het grotere aanbod remt de prijsstijging, maar de vraag blijft groot door een algeheel tekort aan woningen. Met 3 procent neemt de prijstoename wel fors af vergeleken met vorig jaar, toen huizen gemiddeld 9 procent duurder werden. Volgend jaar verwacht ING een stijging van 1,5 procent.

Ook de hogere hypotheekrente en een negatiever sentiment onder potentiële kopers drukken de huizenprijsstijging. Wel stijgen de lonen van kopers verder, waardoor er genoeg vraag overblijft en woningen alsnog in een lager tempo duurder worden. Dat komt ook doordat starters meer eigen geld inbrengen en gemeenten vaker financieel ondersteunen.