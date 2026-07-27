Sam Asghari denkt dat hij nooit van 'Britney-stempel' afkomt

Sam Asghari denkt dat hij voor altijd herinnerd zal worden als de ex-man van Britney Spears. Mensen zullen naar haar blijven vragen, zegt hij tegen Page Six.

"Maar ben ik er helemaal klaar voor om die vragen te beantwoorden en ben ik er helemaal klaar voor dat het me niet meer raakt? Absoluut", stelt de acteur, die binnenkort te zien is in The Gentleman Thief, een nieuwe film met John Travolta in de hoofdrol.

De 32-jarige Asghari had zes jaar een relatie met de zangeres. Daarvan waren ze er twee getrouwd. In 2024 ging het duo uit elkaar.

Tegenwoordig volgt Asghari het leven van zijn ex, die recent werd opgepakt voor rijden onder invloed en naar een afkickkliniek ging, niet meer. "Ik ben vooral gefocust geweest op wat er in mijn land gebeurt", zegt de geboren Iraniër. "Al mijn aandacht is daarheen gegaan en naar de projecten waar ik aan werk. Ik hou er niet echt van om naar entertainmentnieuws te kijken en ik geloof sowieso niet alles wat ik zie."