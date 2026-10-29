Recordwinst Samsung door sterke vraag naar AI-chips

SEOUL (ANP/DPA) - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung boekte in het afgelopen kwartaal een recordwinst door een aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders. De winst schoot omhoog tot 107,4 biljoen won (72 miljard euro), bijna negen keer zo veel als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld profiteert nog altijd sterk van de wereldwijde uitbreiding van AI-datacenters. De sterke vraag naar deze geavanceerde chips stuwt de prijzen op en houdt het aanbod krap. De hoogwaardige chips voor 2027 zijn volgens het concern al volledig uitverkocht. Samsung verwacht dat de vraag naar halfgeleiders ook volgend jaar aanzienlijk groter zal blijven dan het aanbod.

Samsung kondigde ook plannen aan om de investeringen dit jaar te verhogen met 60 procent tot omgerekend 56 miljard euro. Daarmee wil het bedrijf marktaandeel veroveren op zijn concurrenten SK Hynix en Micron Technology.