ING profiteert van hogere rente, maar schrapt banen bij zakenbank

AMSTERDAM (ANP) - ING gaat wereldwijd vierhonderd banen schrappen bij zijn zakenbank. Het financiële concern wil die divisie wat afslanken, maakte het donderdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Uit de cijfers bleek dat ING profiteert van de hogere rentes van de laatste tijd. Dat maakt het voor de bank mogelijk meer rentes te ontvangen op leningen, terwijl ING zijn spaarrentes niet evenredig heeft opgeschroefd. De basisspaarrente in Nederland heeft de bank al sinds april vorig jaar niet meer verhoogd.

Zo wist ING zijn rente-inkomsten in het derde kwartaal met 15 procent op te krikken. Onder de streep hield de bank mede daardoor bijna 1,9 miljard euro winst over, tegen een kleine 1,8 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

De oplopende rentes hangen samen met het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die besloot vorige maand tot de tweede renteverhoging dit jaar. Daarmee probeert de centrale bank de oplopende inflatie door de Iranoorlog te bestrijden. Bij ING werken meer dan 60.000 mensen.