Regenval deert strandtenten niet na lange zomer

BLOEMENDAAL AAN ZEE (ANP) - De regen van de afgelopen dagen deert strandtenteigenaren niet, zij kijken nu al terug op een lange zomer met veel mooie dagen. Het was druk op het strand en dat heeft de omzet doen stijgen. Vooral het feit dat het een lange periode achter elkaar goed weer was, is gunstig voor de horeca aan de kust. Bovendien zijn de weersvoorspellingen voor de nazomer gunstig.

De zomer is tot nu toe een aaneenschakeling van mooi weer geweest, vertelt Marcel Dees, eigenaar van een strandtent in Katwijk aan Zee. "Eind juni had ik al het idee dat we heel de zomer hadden gehad, maar toen begon het pas."

Het was voor strandhoreca gunstig dat het een lange periode mooi weer was, vertelt Jasper Roord van belangenbehartiger de Nederlandse Kust Vereniging. Daardoor zijn strandbezoekers beter verdeeld over de dagen. "Als het een paar dagen heel mooi weer is, dan kiest iedereen die dagen uit om naar het strand te gaan." Dat zorgt voor een piekdrukte en is niet prettig voor de bedrijfsvoering en klantervaring.

Piekdagen

Dat ziet ook Dees. "Het meest onprettig zijn piekdagen. Dat is niet goed voor parkeren, niet goed voor de drukte en zorgt voor een onbeheersbare aanloop."

Het mooie weer merkten de strandtenten ook in de omzet, al zijn hierover geen cijfers beschikbaar. "Omzet gaat mee met het mooie weer", stelt Dees. Volgens Roord, die zelf ook twee strandtenten heeft, is het verschil echter niet enorm. "Ook in een minder mooie zomer zijn er dagen waar veel wordt omgezet en dit compenseert de mindere dagen van die zomer gedeeltelijk."

Eclips

Een extra drukke dag deze zomer was tijdens de eclips. Dat merkte ook Dees, die bij de reserveringen veel verzoeken kreeg voor tafels met uitzicht op de zonsondergang. Volgens Roord heeft de eclips niet geleid tot veel meer omzet voor de strandhoreca. "Het was sowieso een mooie dag. De paviljoens hadden het druk, maar dat was anders ook het geval geweest."

Deze week lijkt het weer omgeslagen. Dit zorgt logischerwijs wel voor minder drukte en omzet bij de strandpaviljoens. Toch klinkt bij strandtenthouders geen paniek. "Los van het strand is het voor het hele land goed dat er een beetje regen valt", zegt Michiel van den Berg, eigenaar van een strandtent in Noordwijk.

Nazomer

De sector hoopt dat er nog nieuw mooi weer aankomt. "De tweede helft van augustus en september zijn ook van belang. De temperaturen lijken straks weer wat op te lopen en het kan een mooie nazomer worden", kijkt Van den Berg vooruit.

In Nederland staan zo'n 350 strandpaviljoens.