NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen om geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Dezelfde zakenkrant meldde onlangs dat het techbedrijf interesse heeft in chips van het Chinese CXMT.

Minister Howard Lutnick (Handel) zegt tegen The Wall Street Journal dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering-Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis.

Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen voor deze halfgeleiders. Apple, dat kampt met prijsverhogingen, heeft daardoor dringend meer chips nodig.

Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips van Apple. Voor de inkoop van standaardhalfgeleiders is zo'n vergunning niet nodig.