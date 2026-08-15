De tweelingdochters van de Jordaanse prinses Iman en haar man Jameel Alexander Thermiotis heten Talia en Rania. Koningin Rania heeft de namen van haar kleindochters zaterdag gedeeld op Instagram.

Bij een afbeelding met de namen schrijft de koningin in het Arabisch dat de familie dankbaar is voor "de komst van onze twee dierbare tweelingdochters". Ook wenst ze de meisjes een leven vol licht, voorspoed en geluk.

Het Jordaanse hof maakte vrijdag bekend dat Iman, de oudste dochter van koning Abdullah en koningin Rania, was bevallen van twee meisjes. Iman en Thermiotis hebben al een dochter, Amina, die in februari 2025 werd geboren.