LONDEN (ANP) - Donald Tang, uitvoerend voorzitter van fastfashionretailer Shein, treedt onverwacht af. Dat melden drie ingewijden aan persbureau Reuters. De topman krijgt een adviserende rol nu zijn missie om het bedrijf naar de beurs te brengen bijna is voltooid, zo melden de bronnen. Shein zelf gaf geen commentaar.

Donald Tang is een Chinees-Amerikaanse miljardair die al jaren het gezicht is van Shein. Hij is de westerse vertegenwoordiger van oprichter Sky Xu, over wie nauwelijks iets bekend is. Zijn missie binnen het bedrijf was de beursgang van Shein te realiseren. Shein had oorspronkelijk al in 2023 het plan voor een beursnotering op Wall Street. Door onderzoeken naar de toeleveringsketen en arbeidsomstandigheden bleek dat niet haalbaar. Een poging om naar de Londense beurs te gaan, werd tegengehouden door de Chinese toezichthouders.

Afgelopen vrijdag kreeg het bedrijf goedkeuring van de Chinese toezichthouder CSRC om een beursgang in Hongkong in gang te zetten. Hoewel Shein al sinds 2021 zijn hoofdkantoor in Singapore heeft, is het bedrijf door zijn Chinese wortels nog altijd gebonden aan de beoordeling van de Chinese toezichthouders.

Miljoenenboetes

In Europa voerde Tang de afgelopen jaren strijd met de wetgevende macht. De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar Shein, omdat het bedrijf niet aan de Europese wetgeving voldoet en verschillende toezichthouders legden het bedrijf miljoenenboetes op.

In Frankrijk stuitte Shein op tegenstand van politici, vakbonden en topmodemerken toen het in Parijs zijn eerste fysieke winkel opende. Tegen het einde van het jaar zal de winkel weer sluiten, nadat de nieuwe eigenaar van het winkelpand het contract heeft opgezegd. Hij noemde de beslissing om de Shein te laten openen een strategische fout.