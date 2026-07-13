Steven Spielberg is bedroefd door het overlijden van acteur Sam Neill. De regisseur van Jurassic Park laat dit weten in een verklaring aan het Amerikaanse Variety. Spielberg regisseerde Neill in de eerste Jurassic Park-film uit 1993, waarin de acteur de hoofdrol speelde als Dr. Alan Grant. Hij stierf maandag op 78-jarige leeftijd.

"Sam was een uitzonderlijk fijne man om mee samen te werken. Het was een hele toer voor hem om een personage te spelen dat deed alsof kinderen rommelig en vies waren, want dat was precies het tegenovergestelde van de liefdevolle vader die hij voor zijn eigen kinderen was", aldus Spielberg.

"Ik vond het geweldig om alle Jurassic-films met hem te maken", vervolgt de regisseur, die na de eerste film ook het vervolg The Lost World: Jurassic Park regisseerde, waarin Neill niet te zien was. In latere delen uit de franchise dook Neill wel weer op, en was Spielberg betrokken als uitvoerend producent.

"Samen met Laura Dern en Jeff Goldblum zullen we altijd onze Jurassic-familie blijven, en Sam zal nooit worden vergeten door ons of door zijn miljoenen fans over de hele wereld."