Rijbewijs halen kost geld, maar levert je meer op dan je denkt

Wie in 2026 een rijbewijs wil halen, betaalt meer dan vorig jaar. Het CBR verhoogde per 1 januari de tarieven voor al zijn examens gemiddeld met 3,6 procent. Het praktijkexamen voor de auto kost sindsdien € 143,50 (vorig jaar was dit € 138,50). Het CBR wijst op de inflatie. Omdat het CBR de tarieven bijna elk jaar verhoogt, kan het per 1 januari 2027 weer duurder worden. Voor jongeren in het hele land en voor iedereen die een rijbewijs wil halen, nemen de kosten dan verder toe. Aan de andere kant levert een rijbewijs je jarenlang meer vrijheid en kansen op; iets wat het wel waard is voor de meesten.

Wat rijbewijs halen kost en waar het geld naartoe gaat

Volgens onderzoek van het CBR onder examenkandidaten kost het halen van een autorijbewijs gemiddeld € 3.625. De rijlessen vormen daarvan de grootste post. Een leerling heeft gemiddeld 42,5 lesuren nodig. Voor 80 procent van de kandidaten kost een uur les tussen de € 54 en € 78. Dat komt samen uit op ongeveer € 2.785. Het rijexamen komt daar gemiddeld voor € 530 bovenop, met gemiddeld twee examenpogingen. Het CBR rekent zelf € 50,50 voor het theorie-examen en € 143,50 voor het praktijkexamen.

Rijlessen worden steeds duurder door de stijgende brandstofprijs , zeker als rijschoolhouders de kosten blijven doorberekenen. Als het aan minister Karremans ligt, komt daar over een paar jaar de verplichte tussentijdse toets bij. Wie een rijbewijs wil halen, brengt daarom de totale kosten vooraf in kaart. Ook is het goed om te overwegen eerder te beginnen. Dan valt de rekening later niet hoger uit dan je had gedacht.

Zo houd je de kosten van je rijopleiding beheersbaar

Begin met het vergelijken van pakketten en tarieven. Vraag vooraf wat een proefles, een tussentijdse toets en de examenaanvraag kosten. Leerlingen die hun uitgaven willen beperken, letten vooral op een paar dingen. Een vaste instructeur die jouw tempo kent, kan lessen schelen omdat je niet steeds opnieuw begint. Daarnaast laat een helder lesplan zien waar je staat en wanneer je klaar bent. Eerlijke prijzen op de website geven je ook rust, omdat je weet waar je aan toe bent.

Als je op zoek bent naar een rijschool in Den Bosch , controleer dan of je deze vakjes kan afvinken. Ga bovendien pas op examen als je instructeur zegt dat je er klaar voor bent. Elke herkansing kost namelijk opnieuw € 143,50 aan examengeld. Wie zijn rijbewijs wil halen, houdt de kosten zo beter in de hand.

Welke voordelen een rijbewijs je dagelijks oplevert

Een rijbewijs bepaalt voor een groot deel hoe flexibel je dag verloopt. Je hoeft niet meer te wachten op een bus of trein die laat of niet rijdt. Boodschappen doen, een kind naar school brengen of een ziek familielid bezoeken kost minder gedoe. Dat voordeel houd je ook zonder eigen auto, want je kunt er een lenen, delen of huren.

Ook voor je werk maakt een rijbewijs vaak het verschil. Sommige banen vragen er gewoon om. Andere liggen buiten het bereik van het openbaar vervoer. Dat veel mensen die vrijheid willen, blijkt uit de cijfers. Het CBS meldt dat er meer mensen met een rijbewijs en auto in 2026 zijn dan in de jaren ervoor. Bijna 1,9 miljoen 18- tot 30-jarigen heeft een rijbewijs. Slechts zo’n 794.000 van hen bezitten ook een auto. Voor veel jongeren geldt dus: het rijbewijs eerst, de auto later.

Wanneer de investering in je rijbewijs zich terugbetaalt

Of het rijbewijs zichzelf terugverdient, hangt af van jouw situatie. Woon je ver van je werk of in een regio met weinig openbaar vervoer? Dan betaalt de investering zich sneller terug dan in een stad met veel treinen en bussen. Reken daarom door wat je nu kwijt bent aan reistijd en vervoer. Het rijbewijs zelf is bovendien meestal tien jaar geldig voordat je het moet vernieuwen. Zo verdeel je de uitgaven over een lange periode. Wie een rijbewijs wil halen, moet rekening houden met een flinke initiële investering. Daar staat tegenover dat je jarenlang profiteert van meer vrijheid en meer werkmogelijkheden. Wie de uitgaven goed plant, kan de voordelen volledig benutten.