Selena Gomez: vapen heeft mijn stem veranderd

Selena Gomez vindt dat haar stem is veranderd door te vapen. Dat vertelt de zangeres in een video op Instagram. "Ik heb veel nicotine gevaped en ik wilde alleen zeggen: als je er middenin zit, of als je overweegt te gaan vapen, het is het gewoon niet waard", aldus Gomez.

Volgens de zangeres is het "erg moeilijk" om van nicotine af te komen. "Het is zo dom, en het heeft mijn stem veranderd", aldus Gomez. "Dus als jullie niet graag naar mijn stem luisteren, dan snap ik dat helemaal. Ik vind het niet erg. Luister er dan gewoon niet naar."

Ook vertelt ze dat ze inmiddels is gestopt met vapen. "Ik ben er echt blij mee, want ik ben gestopt en ik hoop dat ik het volhoud", zegt ze. "Het is echt zwaar, maar ik weet dat jij er ook doorheen kunt komen als je ergens mee worstelt. Het is klote."