HAMBURG (ANP/RTR) - De Rijn heeft in Duitsland een nieuw dieptepunt bereikt. Dat meldt het Duitse agentschap voor de binnenvaart woensdag. Hierdoor kunnen vrachtschepen vastlopen.

Het agentschap voor de binnenvaart WSV meldde dat de bevaarbare waterdiepte bij Kaub, vlakbij Koblenz, woensdag 11 centimeter bedroeg. De meeste schepen kunnen daarom niet noordwaarts of zuidwaarts langs Kaub varen, waardoor de noord-zuidelijke riviervaart op dit punt feitelijk stil ligt, aldus een lokale grondstoffenhandelaar. De bevaarbare waterdiepte is niet het waterpeil van de Rijn op dat punt. Er is daaronder nog ongeveer een meter water.

Onder meer chemische producenten, nutsbedrijven, staalproducenten en landbouwhandelaren waarschuwen voor hogere kosten, doordat ladingen over meerdere schepen moeten worden verdeeld, om te voorkomen dat ze in ondiep water aan de grond lopen. Volgens meerdere bronnen varen sommige schepen op dit moment met slechts 20 procent van de capaciteit.

Goederentrein

De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn probeert de vrachtproblemen als gevolg van de lage waterstanden te verlichten door meer goederentransport per spoor aan te bieden. Dochteronderneming DB Cargo zou op korte termijn vierhonderd extra goederenwagons kunnen mobiliseren, aldus de topman van het bedrijf, Bernhard Osburg, tijdens een vergadering op het ministerie van Transport.

De topman zou in de vergadering volgens persbureau DPA gezegd hebben dat "een enkele goederentrein tot tien binnenvaartschepen kan vervangen dankzij de hogere doorlooptijd".

Duitsland probeert al langere tijd oplossingen te vinden om waterwegen te ontzien. Meerdere Duitse deelstaten hebben onlangs het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeheven om meer transport over de weg mogelijk te maken.