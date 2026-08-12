Mariska van Kolck is tot haar grote geluk de Britse acteur Rowan Atkinson, bekend van het beroemde personage Mr. Bean, tegen het lijf gelopen. "Zo ontzettend trots op deze ontmoeting en dat ik het heb kunnen vastleggen op foto", schrijft de 62-jarige musicalster op Instagram.

Op de foto is te zien hoe Van Kolck en Atkinson met elkaar in gesprek zijn. De ontmoeting vond plaats op het klassieke autosportevenement Goodwood Revival in Engeland. "En wie kwam ik zomaar tegen...The One and Only, Mister Bean/Mr Rowan Atkinson", deelt ze met haar volgers.

Mr. Bean was in 1990 voor het eerst te zien in het Verenigd Koninkrijk en is wereldwijd een bekend figuur. De oorspronkelijke komedieserie liep tot en met 1995, maar later volgden nog een animatieserie en meerdere films over het personage.