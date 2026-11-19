PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Ubisoft voorziet geen sterke feestdagenperiode, nu de maker van Assassin's Creed kampt met flinke concurrentie van onder meer Grand Theft Auto VI. De Franse gamesontwikkelaar verwacht dat zijn verkopen in de laatste drie maanden van het jaar ruim een kwart lager uitkomen dan een jaar geleden. Daarbij benadrukt Ubisoft dat er dit najaar wel erg veel nieuwe games in de winkel liggen.

GTA VI, dat donderdag verscheen, is van concurrent Take-Two Interactive en is volgens Metacritic de best beoordeelde videogame ooit. Het spel zou in de eerste maanden meer dan 3 miljard dollar aan omzet kunnen opleveren en kreeg een marketingoffensief waarbij de promotie van andere spellen in het niet valt.

Ubisoft, dat ook eigenaar is van spelfranchises Tom Clancy's Rainbow Six en Ghost Recon, kampt juist met een reeks uitgestelde en geschrapte games en dalende verkopen. Dit jaar schrapte het bedrijf ook al 1100 banen. Het in juli uitgekomen spel Assassin's Creed Black Flag Resynced verkoopt tot nu toe wel beter dan verwacht.