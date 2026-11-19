Het NET5-programma True Crime Today is vrijdag voor het laatst te zien. Dat bevestigt mediabedrijf Talpa, nadat presentatrice Kirsten Westrik donderdag op Instagram bekendmaakte dat het programma stopt vanwege lage kijkcijfers. Volgens een woordvoerder wordt onderzocht of het format voortgezet kan worden "in de vorm van specials". Wat dat precies betekent, is niet duidelijk.

True Crime Today is het tweede Talpa-programma in korte tijd dat wordt stopgezet om lage kijkcijfers. Het entertainmentprogramma Buzz, dat op werkdagen voor True Crime Today te zien was, werd in oktober geannuleerd omdat het aantal kijkers laag bleef. Na vrijdag zendt Talpa "verschillende films en series" uit in het timeslot van het misdaadprogramma.