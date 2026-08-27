Rockstar toont eerste gameplaybeelden langverwachte game GTA VI

NEW YORK (ANP) - Gamesbedrijf Rockstar heeft donderdagavond de eerste uitgebreide gameplaybeelden getoond van de langverwachte videogame Grand Theft Auto VI. De 26 minuten lange video was als onderdeel van een samenwerking met Netflix exclusief via de streamingdienst te zien. Het is voor het eerst dat er officiële beelden van het spel zijn gedeeld, nadat via lekken al meerdere malen ongeverifieerde beelden naar buiten waren gekomen.

GTA VI, de opvolger van het vijfde deel uit 2013, speelt zich af in een fictieve versie van de Amerikaanse staat Florida. In de getoonde beelden is te zien dat je - naast mensen beroven, neerschieten en auto's stelen en besturen - ook honden kunt aaien, tv kunt kijken, sporten, zwemmen, roken en kunt feesten in clubs.

In aanloop naar de special op Netflix lekten online meerdere beelden uit met vermeende gameplay van GTA VI. Rockstar zei in een verklaring de lekken te betreuren en bood excuses aan voor de vertraging van het spel. De game is al enkele malen uitgesteld, maar verschijnt nu definitief op 19 november dit jaar.