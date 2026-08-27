Winnend Ajax geeft ook in de Conference League veel kansen weg

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft met een ruime zege het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt. De club was opnieuw veel te sterk voor FC Sion (5-3), na de zege van vorige week in Zwitserland (2-4).

Ajax liet ondanks de ruime zege onbedoeld zien waarom Jordi Cruijff de komende zes dagen naar versterkingen blijft speuren op de transfermarkt. De club miste tegen Sion buitenspelers die een tegenstander uitspelen en de achterlijn halen. Het gemis van een goede controlerende middenvelder liet zich opnieuw voelen. Ajax krijgt ook veel te veel doelpunten tegen. De drie tegenstanders in de voorronden van het derde toernooi van de UEFA scoorden in zes duels tien keer.

Ajax heeft met Viktor Tsygankov een rechtsbuiten gevonden. De international van Oekraïne bekeek het duel naast de geblesseerde Daley Blind vanaf de tribune. Youri Regeer zag er slecht uit bij de 1-1. De controlerende middenvelder raakte halverwege de eerste helft geblesseerd en maakte plaats voor Jorthy Mokio. Abdellah Ouazane en Steven Berghuis waren de buitenspelers van de thuisploeg. Cruijff zoekt nog een snelle linksbuiten die makkelijk scoort, een stabiele verdedigende middenvelder en een rechtsbenige centrale verdediger.

Kansen

De premies in de Conference League zijn een stuk lager dan de bonussen die voor PSV en Feyenoord lonken in de Champions League. Toch kan een goede Europese campagne Ajax meer dan 20 miljoen euro opleveren, inclusief recettes. Zonder Europees voetbal had Cruijff de komende dagen minder op de transfermarkt kunnen uitgeven.

Ajax begon voortvarend aan het duel. Davy Klaassen miste na elf seconden een kans en Youri Baas trof na een minuut doel. Vervolgens profiteerde Winsley Boteli van slecht verdedigen van Regeer en een fout van keeper Marc ter Stegen (1-2). Davy Klaassen en Tolu Arokodare schoten Ajax voor rust weer op voorsprong (3-2). De Nigeriaan kreeg na een aantal goede invalbeurten de voorkeur boven Marcos Leanardo. Hij werd weinig in stelling gebracht door zijn ploeggenoten, maar was gevaarlijk als hij de bal wel kreeg.

Ajax gaf te veel kansen weg, maar liet ook af en toe prachtige aanvallen zien. De 4-2 van Arokodare was het mooiste doelpunt van de wedstrijd. De spits schoot hard raak na hakballetjes van Julian Brandt en Ouazane. Oliver Edvardsen, in het veld gekomen voor Berghuis, maakte in de 55e minuut 5-2. Ajax verzuimde vervolgens met veel invallers vaker te scoren. Boteli maakte in de laatste minuut zijn derde treffer van de wedstrijd.