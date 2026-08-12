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Roemenië schakelt kerncentrale uit om lage waterstand

12 aug , 20:45Zakelijk
anp120826157 1
ANP
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BOEKAREST (ANP/AFP) - Roemenië schakelt vanaf donderdag zijn enige kerncentrale uit vanwege de extreem lage waterstand van de Donau. Daartoe is besloten ondanks pogingen om de kerncentrale draaiend te houden.
De Cernavoda-centrale heeft voldoende koelwater nodig om operationeel te blijven. Vorige maand werd al een van de twee kernreactoren stilgelegd vanwege droogte. Het ministerie van Energie meldt woensdag dat de tweede reactor vanaf donderdag gecontroleerd wordt uitgeschakeld, iets waar al rekening mee werd gehouden.
Volgens het ministerie wordt gekeken naar alternatieve energiebronnen, waaronder windenergie en import, om te voldoen aan de vraag naar elektriciteit. Er wordt opnieuw aangedrongen op "verantwoord verbruik". De centrale, gelegen in het zuidoosten van Roemenië, produceert doorgaans een vijfde van de totale elektriciteitsproductie van het Oost-Europese land.
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