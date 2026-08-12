Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn ouders, Rob en Michele Reiner. Dat heeft de openbaar aanklager woensdag volgens Amerikaanse media gemeld tijdens een korte zitting in Los Angeles. Nick Reiner was bij de zitting aanwezig.

De beschuldiging is verzwaard ten opzichte van de verdenking die hem eerder ten laste werd gelegd. De nieuwe aanklacht bevat ook een beschuldiging voor 'op de loer liggen', wat betekent dat Reiner doelbewust wachtte tot hij zijn slachtoffers kon aanvallen.

Mede door deze toevoeging kan Reiner tot een levenslange celstraf zonder vervroegde vrijlating worden veroordeeld of zelfs tot de doodstraf. Daarnaast staat in de aanklacht specifiek omschreven dat Nick Reiner zijn ouders bewust aanviel met een 'gevaarlijk en dodelijk wapen', namelijk een mes.

Diepgaand verraad

Volgens de openbaar aanklager is er sprake van "diepgaand verraad door iemand die wordt verdacht van de moord op twee mensen die hem vertrouwden en die van hem hielden". Nick Reiner is in staat van beschuldiging gesteld nadat een jury al het bewijs van de aanklager heeft gewogen en heeft geoordeeld of er genoeg bewijs is voor een rechtszaak. De jury heeft bevestigd dat dit het geval is. Dit betekent dat er geen extra hoorzittingen hoeven te worden gehouden waar de aanklager nog meer bewijs moet overleggen voor zijn zaak.

Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling start, maar de eerste sessie voorafgaand aan het proces is op 15 september. De openbaar aanklager maakt later bekend welke straf Nick Reiner wat hem betreft zou moeten krijgen.

De Amerikaanse regisseur Rob Reiner (78) en zijn vrouw Michelle (70) werden half december dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Het echtpaar bleek doodgestoken met een mes. Hun 32-jarige zoon werd enkele uren later gearresteerd.