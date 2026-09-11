WASHINGTON (ANP/RTR) - Steeds meer Amerikaanse politici dringen aan op nieuwe regels om AI-systemen aan banden te leggen. De oproepen volgen op waarschuwingen van twee onderzoekers van Anthropic, die stellen dat de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid.

De bezorgdheid over de mogelijke gevaren van AI liep deze week hoog op toen Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon bekendmaakte dat hij was opgestapt. Volgens hem geloven de "mensen die AI bouwen er oprecht in dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium".

Anthropic-wetenschapper Evan Hubinger zei vervolgens dat Coxon gelijk heeft. "We geloven er echt in dat AI alle mensen kan doden", schreef Hubinger op X. "Ik denk persoonlijk dat de kans meer dan 10 procent is in de komende tien jaar."

Democratische en Republikeinse leden van het Congres reageerden verontrust op de uitspraken en risico's van de technologie.