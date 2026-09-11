Justin Timberlake en Pharrell Williams zijn donderdagavond als verrassingsgasten verschenen tijdens een concert van Jay-Z in Parijs. Timberlake en Jay-Z brachten samen onder meer Holy Grail ten gehore.

Het nummer verscheen in 2013 op Jay-Z's album Magna Carta Holy Grail. Ook zongen de twee Until the End of Time, een nummer van Timberlake dat hij oorspronkelijk als duet met Beyoncé opnam.

Jay-Z haalt de laatste tijd vaker bekende artiesten het podium op. Vorige week kreeg hij in Londen gezelschap van Lauryn Hill en Wyclef Jean, die samen enkele nummers van de Fugees speelden. Ook de Britse rapper Dave en muzikant Sampha verschenen tijdens een van zijn shows in Londen.

Eerder deze zomer trad Jay-Z tijdens drie concerten in het Yankee Stadium in New York op met negentien gastartiesten. Onder anderen Beyoncé, Rihanna, Eminem, Alicia Keys en Usher verschenen daar op het podium.