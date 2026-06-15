Rolls-Royce bouwt eerste nieuwe kernreactoren Zweden in 40 jaar

STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce gaat drie kleine kernreactoren bouwen in het zuidwesten van Zweden. Dat maakt het Zweedse energieconcern Vattenfall, dat Rolls-Royce hiervoor heeft geselecteerd, maandag bekend. Het is volgens beide bedrijven voor het eerst in ruim veertig jaar dat het land nieuwe kernreactoren krijgt.

De zogenoemde Small Modular Reactors die Rolls-Royce gaat bouwen, komen bij de bestaande Ringhals-kerncentrale. De drie reactoren met elk een vermogen van 470 megawatt moeten straks jaarlijks ongeveer 12 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opwekken. Vattenfall-topvrouw Anna Borg verwacht dat de eerste reactor mogelijk rond 2035 gebouwd kan worden.

Zweden stemde in 1980 in een niet-bindend referendum voor het afbouwen van kernenergie en heeft sindsdien zes van zijn twaalf verouderde reactoren gesloten. Het land besloot in 2023 om kernenergie flink op te schalen om aan de stijgende vraag naar stroom te kunnen voldoen.