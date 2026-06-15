Jazzlegende Abdullah Ibrahim (91) overleden

Het wereldberoemde jazzicoon Abdullah Ibrahim is maandag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de Zuid-Afrikaanse artiest bekendgemaakt. Ibrahim overleed in Duitsland na een kort ziektebed.

De jazzpianist en componist, met meer dan zeventig albums op zijn naam, behoorde tot de meest geprezen muzikanten en culturele ambassadeurs van Zuid-Afrika. De familie laat weten dat Ibrahim "vredig is overleden, omringd door familie".

Volgens zijn vrouw Marina Umari bleef Ibrahim, waar ter wereld hij zich ook bevond, altijd nauw verbonden met zijn geboorteland. Hij overleed met "Zuid-Afrika en zijn inwoners in zijn hart", aldus Umari.

In maart van dit jaar gaf Ibrahim zijn laatste optreden tijdens het Cape Town International Jazz Festival. Zijn uitvaart vindt binnenkort plaats in zijn woonplaats in Beieren, Duitsland.