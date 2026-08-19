Rusland begonnen met import van brandstof, aldus vicepremier

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is begonnen met het importeren van brandstof. Dat meldt vicepremier Alexander Novak woensdag aan het Russische persbureau TASS. Daarbij gaf hij geen details over de hoeveelheden die worden geïmporteerd en waar de brandstof vandaan komt.

Rusland exporteert normaal meer brandstof dan dat het importeert. Door de aanhoudende Oekraïense aanvallen op Russische energie-installaties van de afgelopen maanden, dreigt er nu een brandstoftekort in het land. De afgelopen maanden hebben verschillende raffinaderijen een lagere productie gedraaid.

De regering verwacht dat meerdere olieraffinaderijen na gepland onderhoud binnenkort hun activiteiten hervatten, zei Novak. Daarmee zou ook de beschikbaarheid van brandstof weer worden verbeterd. Rusland is dan mogelijk dus niet meer afhankelijk van de import.