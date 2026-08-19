Trump hint op ontmoeting na ontkenning contact door Noord-Korea

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt later dit jaar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten. Eerder berichtten Amerikaanse media al over de wens daartoe van Trump, nadat de Verenigde Staten militaire oefeningen met Zuid-Korea plotseling flink terugschaalden.

Noord-Korea zei die ontwikkeling niet interessant te vinden en ook niks te weten van contact tussen Trump en Kim. Trump zei echter meermaals Kim goed te kennen. De twee troffen elkaar in 2018 en 2019.

In een persconferentie zei Trump Zuid-Korea jarenlang te hebben verdedigd, maar dat het land daar nu voor moet gaan betalen. Ook zou Zuid-Korea hebben bedankt voor het helpen van de VS bij de oorlog in Iran. Volgens Amerikaanse media halveerde Trump de oefeningen met Zuid-Korea echter om zo Noord-Korea te vriend te houden.

Noord-Korea heeft 57 kernwapens, zei Trump. Dat had volgens hem nooit mogen gebeuren. Het is algemeen bekend dat Noord-Korea kernwapens heeft, maar niet hoeveel het er zijn.