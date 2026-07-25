Rusland verlengt exportverbod op benzine tot eind 2026

MOSKOU (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rusland verlengt het verbod op de export van benzine tot het einde van dit jaar. Het Russische exportverbod op diesel wordt opgeheven "als de markt herstelt", meldt het Russische persbureau Interfax op basis van uitspraken van vicepremier Alexander Novak.

Rusland heeft de exportverboden eerder dit jaar ingevoerd om ervoor te zorgen dat het land zelf genoeg brandstof heeft om aan de binnenlandse vraag te voldoen. De huidige beperkingen liepen tot 31 juli.

Oekraïense aanvallen op Russische olieraffinaderijen leidden ertoe dat de productie werd beperkt. Oekraïne ziet die aanvallen als vergelding voor aanvallen van Rusland en een manier om de energie-inkomsten van Moskou af te snijden.

Hogere dieselprijzen

Het Russische olieconcern Tatneft beperkte in juni nog de verkoop van benzine en diesel bij zijn tankstations. Tatneft heeft als op vier na grootste oliebedrijf van Rusland honderden tankstations in het land, met name in de regio rondom Moskou.

Het exportverbod op diesel vanuit Moskou speelt ook mee in de hogere dieselprijzen in Nederland, zei brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers eerder deze maand. Landen in de Europese Unie hadden diesel uit Rusland al in de ban gedaan, maar nu ook andere landen buiten Europa geen diesel uit Rusland krijgen, moeten zij die vraag elders invullen, legde de expert toen uit. Daardoor loopt de prijs op.

De adviesprijs voor diesel was zaterdag 2,637 euro per liter, volgens UnitedConsumers. Dat is meer dan de adviesprijs voor een liter Euro95, die uitkwam op 2,634 euro. De prijs van benzine nadert wel de recordhoogte uit mei. Toen kostte een liter 2,646 euro. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd.