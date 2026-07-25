Belgisch koninklijk gezin in Wenen voor adellijke bruiloft

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn zaterdagmiddag in Wenen voor het huwelijk van de Oostenrijkse aartshertogin Isabel von Habsburg-Lothringen en Carlos Gaytán de Ayala. Op foto's van het huwelijk is te zien dat het koningspaar twee van zijn vier kinderen heeft meegenomen, prinses Elisabeth en prins Gabriel.

De bruiloft vond plaats in de Jezuïetenkerk in een zonovergoten Wenen. Isabel von Habsburg-Lothringen is de dochter van aartshertog Simeon van Oostenrijk, een kleinzoon van de laatste keizer van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Haar moeder is prinses Maria Paloma van Bourbon-Twee Siciliën, een lid van een Spaanse koninklijke familie.