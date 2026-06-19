Russische centrale bank verlaagt rente om economie te steunen

MOSKOU (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Russische centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het land met een kwart procentpunt verlaagd naar 14,25 procent. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de economie ondersteunen, die te lijden heeft onder de enorme militaire uitgaven en de westerse sancties tegen het land om de oorlog in Oekraïne.

Volgens de centrale bank zet de economische groei zich in een "gematigd tempo" voort na de tijdelijke terugval aan het begin van het jaar. De renteverlaging viel kleiner uit dan economen hadden verwacht. Zij hadden gerekend op een grotere verlaging van een half procentpunt door de afnemende inflatie in Rusland.

De Russische inflatie nam in mei af tot 5,3 procent, het laagste niveau in bijna drie jaar. De Russische centrale bank waarschuwde eerder deze maand echter dat een groot deel van de afkoelende inflatie kan worden toegeschreven aan tijdelijke factoren. Zo werd de inflatie afgeremd door de sterke waardestijging van de Russische roebel als gevolg van de hogere olieprijzen.