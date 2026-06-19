Annemieke Schollaardt 'schoon' na kankerdiagnose

Annemieke Schollaardt heeft een positieve update gedeeld over haar gezondheid. Eind vorige maand maakte de NPO Radio 2-dj bekend dat er kanker bij haar was vastgesteld, vrijdag liet ze via Instagram weten dat ze inmiddels weer 'schoon' is. "Alles is weg, en alles wat getest is is goed!", aldus Schollaardt.

Volgens de radiomaker waren de afgelopen weken "behoorlijk intens". "De operatie en de hobbelige dagen erna, het herstel van dat alles en de spanning voor de uitslag." In haar bericht staat ze stil bij de vele steun die ze heeft ontvangen en is ze dankbaar voor alle zorg.

"Lichamelijk ben ik echt nog wel even bezig, en ik gun het herstel alle tijd", vervolgt Schollaardt. Ze schrijft ook dat ze de komende tijd onder controle blijft en de komende weken aan haar herstel werkt.