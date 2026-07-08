LUXEMBURG (ANP/RTR) - Ryanair heeft een nederlaag geleden in zijn rechtszaak tegen de Europese Commissie rond Italiaanse coronasteun. Het Gerecht van de Europese Unie heeft woensdag het verweer van de Ierse luchtvaartmaatschappij verworpen.

Italië trok in 2020 130 miljoen euro uit om noodlijdende Italiaanse vliegmaatschappijen door de coronapandemie te helpen. De regeling was goedgekeurd door de Europese Commissie. Ryanair vond echter dat de maatregel oneerlijk was en dat de Europese Commissie bij de goedkeuring procedurele regels had geschonden. Het Gerecht vernietigde in 2023 de goedkeuring van de Europese Commissie. Het Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter, verwees de zaak in 2025 terug naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak.

Het Gerecht oordeelt nu dat de steunregeling "in overeenstemming was met het EU-recht". De regeling schond volgens de EU-rechtbank niet het discriminatieverbod, het beginsel van vrijheid van dienstverlening en het recht van vestiging.