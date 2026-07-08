De kostschool in Utah waar Paris Hilton vroeger op heeft gezeten, is zijn licentie kwijtgeraakt. De Amerikaanse socialite heeft in het verleden vaker gezegd dat zij tijdens haar tijd op de Provo Canyon School is mishandeld en voerde de afgelopen jaren campagne om de school te laten sluiten.

De 45-jarige Hilton reageerde in een verklaring aan verschillende media op het nieuws. "Vandaag bevestigde de staat wat slachtoffers altijd al wisten: Provo Canyon School heeft gefaald in de zorg voor kinderen die aan haar waren toevertrouwd. Ik was een van die kinderen", aldus Hilton. "Vandaag weten de kinderen die nog in die instelling verblijven dat er eindelijk iemand komt om hen te beschermen."

De staat Utah trok de licentie eerder deze week in. Er werd onder meer gesproken van onnodige dwangmaatregelen en agressief fysiek contact. De school kan zich nog tegen het besluit verweren.