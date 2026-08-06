AMSTERDAM (ANP) - SBM Offshore behoorde donderdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. De maritieme dienstverlener verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar, na een sterke eerste jaarhelft waarin het bedrijf de omzet zag verdubbelen. Ook de totale orderportefeuille liep verder op. Het aandeel werd bijna 7 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de heropening van de Straat van Hormuz. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 1111,45 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1114,48 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.