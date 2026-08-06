FORT LAUDERDALE (ANP/AFP) - Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De 39-jarige Argentijn scoorde twee keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis: 4-2. Messi werd topscorer aller tijden van het toernooi met veertien treffers.

Messi maakte in de elfde minuut de 1-1. Vlak voor rust verruimde hij de voorsprong naar 3-1. Messi speelde de hele wedstrijd mee.

De aanvaller hielp Inter Miami in 2023 in zijn eerste weken bij de club aan de winst van de Leagues Cup. Het toernooi met teams uit de Amerikaanse competitie MLS en Mexicaanse Liga MX bestaat sinds 2019. Deze en volgende week vindt de groepsfase plaats.