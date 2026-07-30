Scheepvaart door Straat van Hormuz lijkt wat aan te trekken

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De scheepvaart door de Straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de aanhoudende vijandelijkheden in het Midden-Oosten. Zo is er in de nacht van woensdag op donderdag ook een door QatarEnergy beheerde gastanker door de belangrijke zeestraat bij Iran gevaren. Dit is het eerste schip van dit type dat volgens scheepsvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli.

Het gaat om de Al Areesh, waarvan de vaart zichtbaar was in gegevens van zowel datadienst Kpler als LSEG. Tegelijkertijd leek een andere tanker de straat door te varen met zijn transponder uitgeschakeld. Het is daarom ook lastig om aan te geven hoeveel schepen de doortocht precies hebben gewaagd.

Kpler toonde woensdag veertien varende schepen met grondstoffen aan boord in beide richtingen door de zeestraat. Dat duidt op een duidelijke toename ten opzichte van een week terug, toen nog amper schepen werden waargenomen. Deze cijfers kunnen echter nog worden bijgesteld naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt.