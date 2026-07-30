Ben Affleck wint miljoen in Who Wants To Be A Millionaire

Ben Affleck heeft woensdag in de tv-quiz Who Wants To Be A Millionaire een miljoen dollar gewonnen. De acteur en zijn teamgenoot wisten met een gokje het juiste antwoord te geven op de vraag welke kalkoenen geen gratie hadden gekregen van een Amerikaanse president.

Affleck en zijn teamgenoot Jamie Ding hadden voor de laatste vraag nog twee hulplijnen over en konden onder meer presentator Jimmy Kimmel om hulp vragen. Die zei onder voorbehoud dat hij dacht dat het vierde antwoord juist was. Voor de zekerheid werd ook de tweede hulplijn ingezet en een vriend gebeld, maar die kon het antwoord ook niet geven. Daarop besloot Affleck toch maar mee te gaan met Kimmel.

Het geld dat de acteur won, gaat naar zijn goededoelenorganisatie Eastern Congo Initiative. Die stichting zet zich in om gemeenschappen in Oost-Congo te ondersteunen.

Het is niet de eerste keer dat een beroemdheid de hoofdprijs wint in de tv-quiz. Ook Afflecks goede vriend Matt Damon slaagde daar in het verleden in.