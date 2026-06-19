Scheepvaartverkeer Hormuz neemt af na afblazen gesprek VS en Iran

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Het scheepvaartverkeer in de Straat van Hormuz lijkt vrijdagochtend te zijn afgenomen, nadat de eerste geplande onderhandelingsronde in Zwitserland tussen de VS en Iran is afgeblazen. Een dag eerder ging er nog een stroom olie door de zeestraat. De blokkade van de belangrijke zeestraat is opgeheven als onderdeel van het vredesakkoord dat woensdagavond is ondertekend door beide landen.

Het niet doorgaan van het gesprek is een tegenslag voor stabilisering in de regio, stelt maritiem risicobureau Marisks vrijdag in een notitie aan klanten die is ingezien door persbureau Bloomberg. "Tenzij het diplomatieke overleg wordt hervat, zal de veiligheidssituatie waarschijnlijk volatiel blijven en blijven maritieme partijen kampen met aanhoudende onzekerheid."

Ook andere maritieme organisaties waarschuwen voor de veiligheid van een passage door de Straat van Hormuz. Er zijn zorgen over de aanwezigheid van zeemijnen en drukte in de smalle vaarweg.