Sjoerdsma heeft vertrouwen in toezicht op export chiptechnologie

DEN HAAG (ANP) - De controles op de export van gevoelige technologie zijn "ontzettend robuust", zei handelsminister Sjoerd Sjoerdsma voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Vanuit de Verenigde Staten klinken beschuldigingen dat een geavanceerde chipmachine van ASML in strijd met eerder opgelegde beperkingen in China zou zijn beland.

Aan de ene kant benadrukte Sjoerdsma dat hij niet kan ingaan op individuele gevallen. Maar aan de andere kant leek hij te impliceren dat de beschuldigingen onterecht zijn. "Als er op een of andere manier niet wordt voldaan aan dat beleid, treden wij ook echt meteen op", zei hij. En even later antwoordde hij op vragen van het ANP: "Op dit moment is er geen sprake van optreden vanuit de Nederlandse staat."

De D66-bewindsman wees er ook op dat ASML de beschuldigingen, die hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen uitten tegenover Bloomberg, ontkent. "Ik laat die beschuldigingen echt bij de betrokkenen."