Schepen in Rode Zee wijzigen koers na dreiging Houthi's

LONDEN (ANP) - Meerdere schepen hebben woensdag hun koers op de Rode Zee gewijzigd. Dat meldt Reuters op basis van onder meer scheepvaartwebsite MarineTraffic. Houthi's zouden de schepen hebben gewaarschuwd om Saudische havens te mijden.

Daarmee volgen de Houthi's de lijn die ze eerder deze week aankondigden. De Jemenitische groep heeft maandag een zeeblokkade ingesteld tegen Saudi-Arabië.

Twee van de omdraaiende schepen gaven het Suezkanaal als nieuwe bestemming op. Twee andere, eveneens tankers, varen nu naar open water in de Rode Zee. Een vijfde schip, dat auto's vervoert, lijkt woensdag al in de Golf van Aden bij Jemen te zijn omgedraaid.

Blokkade Straat van Hormuz

De blokkade brengt de Saudische olie-export vanuit Yanbu in de problemen. Deze haven aan de Rode Zee was de afgelopen maanden juist belangrijker geworden als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Saudi-Arabië heeft ruwe olie via een pijpleiding naar de andere kant van het Arabische Schiereiland vervoerd om vanuit daar te exporteren.

Ook dinsdag keerden er al schepen om in de Rode Zee. Toen ging het om drie olietankers met Saudische ruwe olie voor China en India. Die voeren richting het Suezkanaal na een waarschuwing van de met Iran gelieerde Houthi's.

In een advies, ingezien door Reuters, waarschuwt de EU-marinemissie Aspides koopvaardijschepen met banden met Israël, Saudi-Arabië of de Verenigde Staten om de Rode Zee en Golf van Aden te vermijden tot het dreigingsniveau is gedaald.