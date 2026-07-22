Mathilde gecharmeerd van paarden bij Belgische openluchtbeurs

Koning Filip en koningin Mathilde hebben daags na de nationale feestdag van België een bezoek gebracht aan de Beurs van Libramont. Dit is volgens het paleis de grootste openluchtbeurs van Europa voor landbouw, bosbouw en agrifood. Het Belgische koningspaar bekeek onder meer diverse paardenrassen en sprak met vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren.

Op de ruim 15 hectare grote beursoppervlakte staan in totaal 700 exposanten en 2800 dieren, waaronder paarden en koeien. De beurs viert dit jaar haar honderdste editie. Filip en Mathilde mochten een kijkje achter de schermen nemen voordat de beurs vrijdag officieel opent. Op beelden die het hof deelt, is onder meer te zien hoe de koningin een Belgisch trekpaard aait. Ook is het koningspaar getuige van een demonstratie van een hoefsmid.

Ter ere van de jubileumeditie van de beurs is ook speciaal hiervoor een muurschildering gemaakt. Filip en Mathilde waren ook aanwezig bij de inhuldiging van het kunstwerk. Het koningspaar ging vervolgens met alle vertegenwoordigers op de foto.