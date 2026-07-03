SCHIPHOL (ANP) - Luchthaven Schiphol verwacht deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers te verwelkomen. Dat zijn iets meer dan vorig jaar, toen in de periode van begin juli tot eind augustus ongeveer 12,4 miljoen passagiers via de luchthaven reisden.

Schiphol rekent per dag op gemiddeld ongeveer 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen. Dat waren er vorig jaar ongeveer 213.000 per dag. Schiphol denkt dat het gemiddelde aantal vertrekkende reizigers per dag op 71.000 uitkomt, tegen 69.000 vorig jaar. Bij aankomende reizigers gaat het dagelijks eveneens om 71.000, tegen 70.000 in de zomer van 2025. Bij overstappers verwacht de luchthaven dagelijks 77.000 reizigers, vergeleken met 74.000 een jaar geleden.

De populairste bestemmingen zijn zoals gewoonlijk Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland, gevolgd door onder meer Italië, Turkije en de Verenigde Staten. Ook Portugal, Duitsland, Frankrijk en Ierland blijven populaire vakantiebestemmingen.